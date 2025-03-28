Inception filminin konusu ne? Inception filminin oyuncuları kim?
Inception (Başlangıç) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Inception filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Inception filminin konusu ne? Inception filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Inception filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher Nolan üstleniyor. Peki, Inception filminin konusu ne? Inception filminin oyuncuları kim?
INCEPTION FİLMİNİN KONUSU NE?
Dom Cobb çok yetenekli bir hırsızdır. Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb’un bu ender mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Ancak, aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeyi kaybetmesine sebep olmuştur. Cobb’a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi eğer imkansız başlangıçı tamamlayabilirse... Mükemmel soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir. Eğer başarırlarsa, mükemmel suç bu olacaktır. Ama ne dikkatle yapılan planlamalar, ne de uzmanlıkları, onları, her hareketlerini önceden tahmin ettiği anlaşılan tehlikeli düşmanlarına karşı hazırlıklı kılabilir. Bu, gelişini sadece Cobb’un görebildiği bir düşmandır.
INCEPTION FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Marion Cotillard
Elliot Page
Cillian Murphy
Leonardo DiCaprio
Ken Watanabe
Tom Hardy
Tom Berenger
Lukas Haas
Pete Postlethwaite
Joseph Gordon-Levitt
Michael Gaston
Carl Gilliard
Dileep Rao
INCEPTION FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Inception filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.8 olarak belirlendi.
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