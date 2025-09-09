Beşinci Element (The Fifth Element) filminin konusu ne?

Beşinci Element filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Luc Besson üstleniyor. Peki, Beşinci Element filminin konusu ne? Beşinci Element filminin oyuncuları kim?
BEŞİNCİ ELEMENT FİLMİNİN KONUSU NE?
2200'lü yılların ortaları... Kötücüllüğün dünyayı yok etmesine karşı yeni önlemler aranmaktadır. Leeloo, bu kötülüğün karşısında dikilecek olan saf yaratıktır. Bu tehlikeye karşı bir çözüm arayan Leeloo, beşinci elementin arayışına düşer. Bunun için kendisine bir taksi şoförü olan Korben Dallas yardım edecektir.
BEŞİNCİ ELEMENT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bruce Willis
Milla Jovovich
Gary Oldman
Ian Holm
Chris Tucker
Luke Perry
Brion James
Tommy 'Tiny' Lister Jr.
Charlie Creed-Miles
BEŞİNCİ ELEMENT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Beşinci Element filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.