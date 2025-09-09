Beşinci Element (The Fifth Element) filminin konusu ne?

Beşinci Element filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Luc Besson üstleniyor. Peki, Beşinci Element filminin konusu ne? Beşinci Element filminin oyuncuları kim?

BE Şİ NC İ ELEMENT FİLMİNİN KONUSU NE?

2200'lü yılların ortaları... Kötücüllüğün dünyayı yok etmesine karşı yeni önlemler aranmaktadır. Leeloo, bu kötülüğün karşısında dikilecek olan saf yaratıktır. Bu tehlikeye karşı bir çözüm arayan Leeloo, beşinci elementin arayışına düşer. Bunun için kendisine bir taksi şoförü olan Korben Dallas yardım edecektir.

BEŞİNCİ ELEMENT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Milla Jovovich

Gary Oldman

Ian Holm

Chris Tucker

Luke Perry

Brion James

Tommy 'Tiny' Lister Jr.

Charlie Creed-Miles

BEŞİNCİ ELEMENT FİLMİ IMDb PUANI KA Ç?

Beşinci Element filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.