Yayınlanma: 03.08.2023 - 11:43

Güncelleme: 03.08.2023 - 11:43

Ölüm Takımı (The Kill Team) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Dan Krauss üstlendi. Aksiyon, dram ve savaş türünde olan Ölüm Takımı filmi 2019 yılında vizyona girdi. Peki, Ölüm Takımı filmi konusu nedir? Ölüm Takımı filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ÖLÜM TAKIMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Afganistan'da görev yapan genç bir Amerikan askeri, komutanının bazı davranışlarından rahatsızlık duyar. Bu durum, onu ahlaki bir ikilimenin içine sürükler



ÖLÜM TAKIMI OYUNCULARI KİMLER?

Alexander Skarsgård

Nat Wolff

Jonathan Whitesell

Osy Ikhile

Rob Morrow

Ian Keir Attard

Elham Ehsas

ÖLÜM TAKIMI IMDb PUANI KAÇTIR?

Ölüm Takımı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlenmiştir.