Ölüm Takımı filmi konusu nedir? Ölüm Takımı filmi oyuncuları kimler?
Ölüm Takımı (The Kill Team) filmi TLC ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, Ölüm Takımı filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Ölüm Takımı filmi konusu nedir? Ölüm Takımı filmi oyuncuları kimler?
Ölüm Takımı (The Kill Team) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Dan Krauss üstlendi. Aksiyon, dram ve savaş türünde olan Ölüm Takımı filmi 2019 yılında vizyona girdi. Peki, Ölüm Takımı filmi konusu nedir? Ölüm Takımı filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
ÖLÜM TAKIMI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Afganistan'da görev yapan genç bir Amerikan askeri, komutanının bazı davranışlarından rahatsızlık duyar. Bu durum, onu ahlaki bir ikilimenin içine sürükler
ÖLÜM TAKIMI OYUNCULARI KİMLER?
Alexander Skarsgård
Nat Wolff
Jonathan Whitesell
Osy Ikhile
Rob Morrow
Ian Keir Attard
Elham Ehsas
ÖLÜM TAKIMI IMDb PUANI KAÇTIR?
Ölüm Takımı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlenmiştir.
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