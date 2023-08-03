Yayınlanma: 03.08.2023 - 11:00

Güncelleme: 03.08.2023 - 11:00

Hepsini Cehenneme Gönder filminin yönetmen koltuğunda Russell Mulcahy otururken filmin senaryosunu Mark Hosack kaleme aldı. Aksiyon, gerilim ve suç türünde olan Hepsini Cehenneme Gönder filmi 2009 yılında vizyona girdi. Peki, Hepsini Cehenneme Gönder filmi konusu nedir? Hepsini Cehenneme Gönder filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

HEPSİNİ CEHENNEME GÖNDER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ailesinin öldürülmesinden sonra kiralık katil olan Malone (Thomas Jane) Bir Teslimat Sırasında Çıkan kanlı Çatışmadan sağ kurtulur. Teslimatta ki Çantayı açar ve kendisine tuzak kuranların peşine düşer...

HEPSİNİ CEHENNEME GÖNDER OYUNCULARI KİMLER?

Ving Rhames - Boulder

Leland Orser - Murphy

Thomas Jane - Malone

French Stewart - Frankie The Crooner

Doug Hutchison - Matchstick

Eileen Ryan - Gloria

William Abadie - Pretty Boy

Gregory Harrison - Whitmore

Elsa Pataky - Evelyn

Chris Yen - Mauler

David Andriole - Pencil Stache

Dominic Salvatore

Patrick Treadway

Randy Weatherbee

Melody Deatherage - Nurse

Tom Olson - Eddie The Cheese

R.j. Hampton

HEPSİNİ CEHENNEME GÖNDER IMDb PUANI KAÇTIR?

Hepsini Cehenneme Gönder filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.