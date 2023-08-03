Hepsini Cehenneme Gönder filmi konusu nedir? Hepsini Cehenneme Gönder filmi oyuncuları kimler?
Hepsini Cehenneme Gönder filmi Beyaz TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, Hepsini Cehenneme Gönder filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Hepsini Cehenneme Gönder filmi konusu nedir? Hepsini Cehenneme Gönder filmi oyuncuları kimler?
Hepsini Cehenneme Gönder filminin yönetmen koltuğunda Russell Mulcahy otururken filmin senaryosunu Mark Hosack kaleme aldı. Aksiyon, gerilim ve suç türünde olan Hepsini Cehenneme Gönder filmi 2009 yılında vizyona girdi. Peki, Hepsini Cehenneme Gönder filmi konusu nedir? Hepsini Cehenneme Gönder filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
HEPSİNİ CEHENNEME GÖNDER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ailesinin öldürülmesinden sonra kiralık katil olan Malone (Thomas Jane) Bir Teslimat Sırasında Çıkan kanlı Çatışmadan sağ kurtulur. Teslimatta ki Çantayı açar ve kendisine tuzak kuranların peşine düşer...
HEPSİNİ CEHENNEME GÖNDER OYUNCULARI KİMLER?
Ving Rhames - Boulder
Leland Orser - Murphy
Thomas Jane - Malone
French Stewart - Frankie The Crooner
Doug Hutchison - Matchstick
Eileen Ryan - Gloria
William Abadie - Pretty Boy
Gregory Harrison - Whitmore
Elsa Pataky - Evelyn
Chris Yen - Mauler
David Andriole - Pencil Stache
Dominic Salvatore
Patrick Treadway
Randy Weatherbee
Melody Deatherage - Nurse
Tom Olson - Eddie The Cheese
R.j. Hampton
HEPSİNİ CEHENNEME GÖNDER IMDb PUANI KAÇTIR?
Hepsini Cehenneme Gönder filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.
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