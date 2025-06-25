Beyaz Saray Düştü filminin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Filmin senaristliğini James Vanderbilt üstleniyor. Peki, Beyaz Saray Düştü filminin konusu ne? Beyaz Saray Düştü filminin oyuncuları kim?

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Polis kuvvetlerinde görevli John Cale, Başkan James Sawyer'ı korumak için Gizli Servis görevine başvurmuş ancak kabul edilmemiştir. Küçük kızını bu haber ile hayal kırıklığına uğratmak istemeyen Cole, onu Beyaz Saray turuna götürür. Baba-kız Beyaz Saray'ı gezdikleri sırada, ağır silahlarla donanımlı ordu mensubu olmayan askerler tarafından Beyaz Saray kuşatılır. Kısa sürede büyük bir kaosun hakim olduğu ortamda, küçük kızını, başkanı ve ülkeyi kurtarmak için Cale'in zamana karşı yarışması gerekmektedir.

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Maggie Gyllenhaal

Jamie Foxx

Channing Tatum

Jason Clarke

Jake Weber

Richard Jenkins

Lance Reddick

Matt Craven

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Beyaz Saray Düştü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.