Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ü Kanal D ekranlarına döndüren programın ne olduğu ve ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyaz'la Joker ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

BEYAZ SHOW YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

8 sene sonra yeni bir program ile ekranlara dönen Beyaz'ın yeni programı Beyaz Show değil. Bir yarışma programı olan "Beyaz'la Joker" kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak.

BEYAZ'LA JOKER PROGRAMI NEDİR?

Beyazıt Öztürk'ün her bölümde ayrı ayrı olmak üzere toplam iki yarışmacıyla yarışacağı "Beyaz'la Joker", ekran karşısındakileri de büyük heyecana ortak edecek. Her yarışmacı, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmak için genel kültürlerini ve bilgi seviyelerini ölçecek soruları yanıtlayacak.

BEYAZ'LA JOKER PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Beyaz'la Joker programı 4 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak.