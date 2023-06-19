Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:28

Güncelleme: 19.06.2023 - 10:28

7 milyon asgari ücretli çalışan asgari ücrette ara zammın ne kadar yapılacağını merak ediyor. Asgari ücrete yapılacak zamma bağlı olarak maaşlarında artış bekleyen yurttaşlar gözlerini Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na dikmiş durumda. Peki, Asgari ücret toplantısı saat kaçta yapılacak? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret toplantısı ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

2023 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak ara zammı belirlemek için 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da 2. kez bir araya gelecek. 13 Haziran'da yapılan birinci toplantı yaklaşık 1 saat sürmüştü.

2023 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA KİMLER VAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol bir araya gelecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMAMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücrete yapılacak olan zammın Kurban Bayramı öncesinde açıklanması öngörülüyor.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilişkin zam senaryoları ise şu şekilde: Asgari ücret yüzde 30 zam gelmesi halinde net 11 bin TL olacak.

Yüzde 35 zam gelirse net 11 bin 400 TL'yi görecek, yüzde 40 zam yapılırsa net 11 bin 900 TL olacak. Asgari ücrete yüzde 45 zam gelmesi durumunda net 12 bin TL üzerinde olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Toplantılarda işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. Komisyonun, ara zam miktarını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak belirlemesi bekleniyor. Asgari ücret belirlenirken Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

2018-2023 yılları arasında verilen asgari ücretler şu şekilde:

2002: 184 TL

2003: 226 TL

2004: 303 TL

2005: 350.15 TL

2006: 380.46 TL

2007: 403.03 TL

2008: 481.55 TL

2009: 527.13 TL

2010: 576.57 TL

2011: 629.96 TL

2012: 701.13 TL

2013: 773.01 TL

2014: 846 TL

2015: 949.07 TL

2016: 1,300.99 TL

2017: 1,404.06 TL

2018: 1.603 TL

2019: 2 bin 020 TL

2020: 2 bin 324 TL

2021: 2 bin 825 TL

2022 Ocak: 4 bin 253 TL

2022 Temmuz: 5 bin 500 TL

2023: 8 bin 506 TL