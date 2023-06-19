Yayınlanma: 19.06.2023 - 14:17

Güncelleme: 19.06.2023 - 14:17

17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve YKS cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı merak konusu oldu. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

YKS 2023 SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınav sonrası erişime açılacak. 17-18 Haziran 2023 tarihli Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları osym.gov.tr'den yayımlanacak.

YKS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları genelde sınavdan bir gün sonra ya da oturumların sona erdiği gün akşam saatlerinde yayınlanıyor. ÖSYM'den konu hakkında bir açıklama gelmedi.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TYT, AYT, YDT SONUÇLARI...

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS 2023 tercih tarihi hakkında ÖSYM'den yapılan bir duyuru henüz yok. Geçen yıl tercihler 27 Temmuz'da başlamıştı.