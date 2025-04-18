Yayınlanma: 18.04.2025 - 20:03

Güncelleme: 18.04.2025 - 20:03

Bilinmeyen Numara filminin yönetmen koltuğunda Dani de la Torre oturuyor. Filmin senaristliğini Alberto Marini üstleniyor. Peki, Bilinmeyen Numara filminin konusu ne? Bilinmeyen Numara filminin oyuncuları kim?

BİLİNMEYEN NUMARA FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir banka yöneticisi, bir kaç saat içinde büyük bir miktar parayı temin etmek zorunda olduğu, yoksa koltuğunun altındaki bombanın patlayacağına dair bilinmeyen bir numaradan telefon alır ve gerilim başlar…

BİLİNMEYEN NUMARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Luis López Tosar

Goya Toledo

Elvira Mínguez

Fernando Cayo

Pedro Alonso

Javier Gutierrez

Luis Zahera

Ricardo De Barreiro

Carolina Vázquez

Paula Del Río

BİLİNMEYEN NUMARA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bilinmeyen Numara filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.