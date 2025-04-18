Bilinmeyen Numara filminin konusu ne? Bilinmeyen Numara filminin oyuncuları kim?
Bilinmeyen Numara (El Desconocido) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bilinmeyen Numara filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bilinmeyen Numara filminin konusu ne? Bilinmeyen Numara filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bilinmeyen Numara filminin yönetmen koltuğunda Dani de la Torre oturuyor. Filmin senaristliğini Alberto Marini üstleniyor. Peki, Bilinmeyen Numara filminin konusu ne? Bilinmeyen Numara filminin oyuncuları kim?
BİLİNMEYEN NUMARA FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir banka yöneticisi, bir kaç saat içinde büyük bir miktar parayı temin etmek zorunda olduğu, yoksa koltuğunun altındaki bombanın patlayacağına dair bilinmeyen bir numaradan telefon alır ve gerilim başlar…
BİLİNMEYEN NUMARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Luis López Tosar
Goya Toledo
Elvira Mínguez
Fernando Cayo
Pedro Alonso
Javier Gutierrez
Luis Zahera
Ricardo De Barreiro
Carolina Vázquez
Paula Del Río
BİLİNMEYEN NUMARA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bilinmeyen Numara filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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