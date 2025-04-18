Yayınlanma: 18.04.2025 - 19:12

Güncelleme: 18.04.2025 - 19:12

Mincemeat Operasyonu filminin yönetmen koltuğunda John Madden oturuyor. Filmin senaristliğini Michelle Ashford üstleniyor. Peki, Mincemeat Operasyonu filminin konusu ne? Mincemeat Operasyonu filminin oyuncuları kim?

MINCEMEAT OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NE?

Operation Mincemeat, Nazileri kandırmak için bir plan tasarlayan iki zeki istihbarat görevlisinin hikayesini konu ediyor. 1943 yılında müttefikler, Nazilerin kontrolündeki Avrupa'ya bir saldırı başlatmaya kararlıdır. İki zeki istihbarat subayı olan Ewen Montagu ve Charles Cholmondeley bu amaç doğrultusunda beklenmedik bir strateji geliştirir.

MINCEMEAT OPERASYONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Colin Firth

Matthew Macfadyen

Kelly Macdonald

Penelope Wilton

Johnny Flynn

Jason Isaacs

Mark Gatiss

Hattie Morahan

MINCEMEAT OPERASYONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mincemeat Operasyonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.