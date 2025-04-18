Mincemeat Operasyonu filminin konusu ne? Mincemeat Operasyonu filminin oyuncuları kim?
Mincemeat Operasyonu (Operation Mincemeat) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mincemeat Operasyonu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mincemeat Operasyonu filminin konusu ne? Mincemeat Operasyonu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Mincemeat Operasyonu filminin yönetmen koltuğunda John Madden oturuyor. Filmin senaristliğini Michelle Ashford üstleniyor. Peki, Mincemeat Operasyonu filminin konusu ne? Mincemeat Operasyonu filminin oyuncuları kim?
MINCEMEAT OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NE?
Operation Mincemeat, Nazileri kandırmak için bir plan tasarlayan iki zeki istihbarat görevlisinin hikayesini konu ediyor. 1943 yılında müttefikler, Nazilerin kontrolündeki Avrupa'ya bir saldırı başlatmaya kararlıdır. İki zeki istihbarat subayı olan Ewen Montagu ve Charles Cholmondeley bu amaç doğrultusunda beklenmedik bir strateji geliştirir.
MINCEMEAT OPERASYONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Colin Firth
Matthew Macfadyen
Kelly Macdonald
Penelope Wilton
Johnny Flynn
Jason Isaacs
Mark Gatiss
Hattie Morahan
MINCEMEAT OPERASYONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Mincemeat Operasyonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük ve Ersan Şen'in kavgası Meclis'e taşındı!
- Asırlık okula ‘çökme’ iddiası
- İmamoğlu AKP'nin 'Kanal İstanbul' planını ifşa etti
- Türkiye'ye Eurofighter satışı veto edildi!
- Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
- Kültür A.Ş Genel Müdürü Abbas'a tahliye kararı
- Rasim Ozan Kütahyalı gazetecilere 'baskın' istemiş!
- ABD Yemeni, Husiler İsrail'i vurdu!
- İçeriden kim çıkacak?
- Özgür Özel'den 'R.O.K.' çıkışı!