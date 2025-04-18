Bu Yazın İlk Karı filminin konusu ne? Bu Yazın İlk Karı filminin oyuncuları kim?
Bu Yazın İlk Karı (First Snow of Summer) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu Yazın İlk Karı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bu Yazın İlk Karı filminin konusu ne? Bu Yazın İlk Karı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bu Yazın İlk Karı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Chris Raiber üstleniyor. Peki, Bu Yazın İlk Karı filminin konusu ne? Bu Yazın İlk Karı filminin oyuncuları kim?
BU YAZIN İLK KARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Asla aşık olmamaya kararlı genç bir adam olan Alexander, küçük bir metro şapkacısı dükkanında Caro ile tanışır.
BU YAZIN İLK KARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Thomas Prenn
Verena Altenberger
Margarete Tiesel
Harald Windisch
Matteo Di Sapia
Simon Hatzl
Selina Graf
Holger Schober
Michael Mendl
Philipp Auer
Gianna Charles
Fanny Herzog
Rina Juniku
Peter Knaack
BU YAZIN İLK KARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bu Yazın İlk Karı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
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