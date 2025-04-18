Bu Yazın İlk Karı filminin konusu ne? Bu Yazın İlk Karı filminin oyuncuları kim?

Bu Yazın İlk Karı (First Snow of Summer) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu Yazın İlk Karı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bu Yazın İlk Karı filminin konusu ne? Bu Yazın İlk Karı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Bu Yazın İlk Karı filminin konusu ne? Bu Yazın İlk Karı filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 18:34

Bu Yazın İlk Karı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Chris Raiber üstleniyor. Peki, Bu Yazın İlk Karı filminin konusu ne? Bu Yazın İlk Karı filminin oyuncuları kim? 

BU YAZIN İLK KARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Asla aşık olmamaya kararlı genç bir adam olan Alexander, küçük bir metro şapkacısı dükkanında Caro ile tanışır.

BU YAZIN İLK KARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Thomas Prenn

Verena Altenberger

Margarete Tiesel

Harald Windisch

Matteo Di Sapia

Simon Hatzl

Selina Graf

Holger Schober

Michael Mendl

Philipp Auer

Gianna Charles

Fanny Herzog

Rina Juniku

Peter Knaack

BU YAZIN İLK KARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bu Yazın İlk Karı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.


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