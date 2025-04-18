Yayınlanma: 18.04.2025 - 17:59

Güncelleme: 18.04.2025 - 17:59

Bir Düğün Elbisesi filminin yönetmen koltuğunda Abbas Kiyarüstemi oturuyor. Filmin senaristliğini Parviz Davayi, Abbas Kiyarüstemi üstleniyor. Peki, Bir Düğün Elbisesi filminin konusu ne? Bir Düğün Elbisesi filminin oyuncuları kim?

BİR DÜĞÜN ELBİSESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Kiyarüstemi'nin, bir düğün elbisesi için tartışan üç genç üzerine çektiği 1976 tarihli filmi. Bir kadın kız kardeşinin düğününde oğlunun giymesi için terziye bir takım elbise siparişi verir. Terzi çırağı aynı binada çalışan iki genç arkadaşıyla birlikte gece takım elbiseyi denemeye ve nasıl bir his olduğunu öğrenmeye karar verir. Ancak sabah işler karmaşık bir hale gelir ama takım elbiseyi yerine koymayı başarırlar.

BİR DÜĞÜN ELBİSESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mohammad Fassih

Massoud Zand

Mehdi Nekoueï

Reza Hashemi

Babak Kazemi

Bagher Tavakkoli

Hashem Arkan

Iraj Zehtab

Touran Sehatbakhsh

Azarmidokht Mahinnezhad

Morteza Kakhki

Rasoul Neyrizi

Hojatollah Boroujeni

BİR DÜĞÜN ELBİSESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bir Düğün Elbisesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.