Bir Düğün Elbisesi filminin konusu ne? Bir Düğün Elbisesi filminin oyuncuları kim?
Bir Düğün Elbisesi (A Suit For Wedding) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir Düğün Elbisesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bir Düğün Elbisesi filminin konusu ne? Bir Düğün Elbisesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bir Düğün Elbisesi filminin yönetmen koltuğunda Abbas Kiyarüstemi oturuyor. Filmin senaristliğini Parviz Davayi, Abbas Kiyarüstemi üstleniyor. Peki, Bir Düğün Elbisesi filminin konusu ne? Bir Düğün Elbisesi filminin oyuncuları kim?
BİR DÜĞÜN ELBİSESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Kiyarüstemi'nin, bir düğün elbisesi için tartışan üç genç üzerine çektiği 1976 tarihli filmi. Bir kadın kız kardeşinin düğününde oğlunun giymesi için terziye bir takım elbise siparişi verir. Terzi çırağı aynı binada çalışan iki genç arkadaşıyla birlikte gece takım elbiseyi denemeye ve nasıl bir his olduğunu öğrenmeye karar verir. Ancak sabah işler karmaşık bir hale gelir ama takım elbiseyi yerine koymayı başarırlar.
BİR DÜĞÜN ELBİSESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mohammad Fassih
Massoud Zand
Mehdi Nekoueï
Reza Hashemi
Babak Kazemi
Bagher Tavakkoli
Hashem Arkan
Iraj Zehtab
Touran Sehatbakhsh
Azarmidokht Mahinnezhad
Morteza Kakhki
Rasoul Neyrizi
Hojatollah Boroujeni
BİR DÜĞÜN ELBİSESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bir Düğün Elbisesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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