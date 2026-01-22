Bir Baba Hindu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat üstleniyor. Peki, Bir Baba Hindu filminin konusu ne? Bir Baba Hindu filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

BİR BABA HİNDU FİLMİNİN KONUSU NE?

Fadıl bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Günün birinde Gundhi Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca Fadıl genç kadını bulma yoluna baş koyar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir. Fadıl, Hulusi ve Mumbai'da çalışan Türk belediye işçisinin yardımıyla Gundhi'ye ulaşmaya çalışır. Ancak Fadıl'ın ailesi de Mumbai'ye geldiğinde işler iyice karışır..

BİR BABA HİNDU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sermiyan Midyat

Nicole Faria

Gundhi

Şafak Sezer

Burak Satıbol

Zeynep Kankonde

Füsun Demirel

Hakan Akın

Muhittin Korkmaz

BİR BABA HİNDU FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Bir Baba Hindu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.6 olarak belirlendi.