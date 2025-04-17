Leon: Sevginin Gücü filminin konusu ne? Leon: Sevginin Gücü filminin oyuncuları kim?
Leon: Sevginin Gücü (Léon: The Professional) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Leon: Sevginin Gücü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Leon: Sevginin Gücü filminin konusu ne? Leon: Sevginin Gücü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Leon: Sevginin Gücü filminin yönetmenliğini senaristliğini Luc Besson üstleniyor. Peki, Leon: Sevginin Gücü filminin konusu ne? Leon: Sevginin Gücü filminin oyuncuları kim?
SEVGİNİ GÜCÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Léon, ABD'nin New York şehrinde ikamet eden, patronu Tony'den aldığı işleri yapan bir tetikçidir. Hayatını kurallardan oluşturmuş, sert ve tam anlamıyla bir profesyoneldir. Ancak Mathilda adında küçük bir kızla yolları kesişince hiç alışık olmadığı bir dünyanın kapısını aralar.
SEVGİNİ GÜCÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jean Rêno - Léon, profesyonel bir tetikçi
Gary Oldman - Stansfield, yolsuz DEA ajanı
Natalie Portman - Mathilda, 12 yaşında bir kız
Danny Aiello - Tony, Léon'a tetikçilik işleri veren mafya
Michael Badalucco - Mathilda'nın babası
Ellen Greene - Mathilda'nın annesi
Peter Appel - Malky
Willi One Blood - Blood
Don Creech - Neal
Keith A. Glascoe - Benny
Randolph Scott - Jordon
Elizabeth Regen - Mathilda'nın kız kardeşi
Carl J. Matusovich - Mathilda'nın erkek kardeşi
Frank Senger - Fatman
Lucius Wyatt Cherokee - Tonto
SEVGİNİ GÜCÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Leon: Sevginin Gücü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.5 olarak belirlendi.
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