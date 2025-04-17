Yayınlanma: 17.04.2025 - 23:12

Güncelleme: 17.04.2025 - 23:12

Leon: Sevginin Gücü filminin yönetmenliğini senaristliğini Luc Besson üstleniyor. Peki, Leon: Sevginin Gücü filminin konusu ne? Leon: Sevginin Gücü filminin oyuncuları kim?

SEVGİNİ GÜCÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Léon, ABD'nin New York şehrinde ikamet eden, patronu Tony'den aldığı işleri yapan bir tetikçidir. Hayatını kurallardan oluşturmuş, sert ve tam anlamıyla bir profesyoneldir. Ancak Mathilda adında küçük bir kızla yolları kesişince hiç alışık olmadığı bir dünyanın kapısını aralar.

SEVGİNİ GÜCÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean Rêno - Léon, profesyonel bir tetikçi

Gary Oldman - Stansfield, yolsuz DEA ajanı

Natalie Portman - Mathilda, 12 yaşında bir kız

Danny Aiello - Tony, Léon'a tetikçilik işleri veren mafya

Michael Badalucco - Mathilda'nın babası

Ellen Greene - Mathilda'nın annesi

Peter Appel - Malky

Willi One Blood - Blood

Don Creech - Neal

Keith A. Glascoe - Benny

Randolph Scott - Jordon

Elizabeth Regen - Mathilda'nın kız kardeşi

Carl J. Matusovich - Mathilda'nın erkek kardeşi

Frank Senger - Fatman

Lucius Wyatt Cherokee - Tonto

SEVGİNİ GÜCÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Leon: Sevginin Gücü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.5 olarak belirlendi.