Yayınlanma: 17.04.2025 - 20:30

Güncelleme: 17.04.2025 - 20:30

Tatlı Dillim filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Tatlı Dillim filminin konusu ne? Tatlı Dillim filminin oyuncuları kim?

TATLI DİLLİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Ferit İstanbullu zengin bir ailenin çocuğudur. Tıp okumasına rağmen en büyük hobisi basketbol oynamaktır. Maçlar öncesi dinlemek ve kamp yapmak için takımı ile beraber Emine'nin bulunduğu köye gider. Emine ise köy öğretmenidir ve bütün hayatı köydeki insanlara yardım etmekle geçmektedir. İstanbul'da çapkınlıklarıyla ünlü Ferit Emine'den çok hoşlanır ve onun kalbini kazanmaya çalışır. Emine ilk başta Ferit ile ilgilenmese de iki genç kısa süre sonra birbirlerine aşklarını itiraf eder ve evlenmeye karar verirler. Evliliklerinin ilk günleri oldukça mutlu geçer ancak Ferit'in İstanbul'dan gelen arkadaşları işleri bozar.

Arkadaşları ile birlikte İstanbul'a ve oradaki eski yaşamına geri dönen Ferit Emine ile evliliğini unutur. Emine bir süre bekledikten sonra İstanbul'a kocasını aramaya gider. Ancak acı gerçekler yüzüne vuracaktır: Ferit evliliğini ailesine haber vermediği gibi, eski çapkınlıklarına geri dönmüştür. Bunun üzerine Emine Ferit'e hayatının dersini vermek için kolları sıvar. Şehirli ve oldukça bakımlı bir kadın şeklinde Ferit'in karşısına yeniden çıkacak, ikiz kardeş Mine olarak Ferit'in kafasını karıştırmayı başaracaktır.

TATLI DİLLİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Filiz Akın - Mine / Emine (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)

Tarık Akan - Ferit (ses. Hayri Esen)

Münir Özkul - Muhtar Hasan Amca

Zeki Alasya - Antrenör

Cemil Can Bıçakçı - Basketbolcu

Suphi Tekniker - Basketbolcu Suphi

Metin Akpınar - Metin Abi

Halit Akçatepe - Çoban

Suna Keskin - Jülide

Itır Akçatepe - Muhtarın Büyük Torunu (Halit Akçatepe'nin kızıdır.)

Ebru Akçatepe - Muhtarın Küçük Torunu Ayşe (Halit Akçatepe'nin kızıdır.)

Hulusi Kentmen - Ferit'in Babası (ses. Kemal Ergüvenç)

Nedret Güvenç - Ferit'in Annesi

Kemal Sunal - Basketbolcu

Yalçın Boratap - Basketbolcu

Argun Kınal - Basketbolcu

Metin Çekmez - Basketbolcu

TATLI DİLLİM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1972 yılında çekimlerine başlanan filmin çekimleri aynı yıl içerisinde tamamlandı ve 1 Kasım tarihinde vizyona girdi.

TATLI DİLLİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tatlı Dillim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.