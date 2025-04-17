Kara Torba Operasyonu filminin konusu ne? Kara Torba Operasyonu filminin oyuncuları kim?

Kara Torba Operasyonu (Black Bag) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kara Torba Operasyonu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kara Torba Operasyonu filminin konusu ne? Kara Torba Operasyonu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Kara Torba Operasyonu filminin konusu ne? Kara Torba Operasyonu filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 23:32

Kara Torba Operasyonu filminin yönetmen koltuğunda Steven Soderbergh oturuyor. Filmin senaristliğini David Koepp üstleniyor. Peki, Kara Torba Operasyonu filminin konusu ne? Kara Torba Operasyonu filminin oyuncuları kim? 

KARA TORBA OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, tecrübeli istihbarat ajanı Kathryn'in ülkesine ihanet ettiğine dair şüphelerin oluşması sonrası, Kathryn'in kendisi gibi ajan olan kocası George'un kendisini içerisinde bulduğu ikilemi konu ediniyor.

KARA TORBA OPERASYONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cate Blanchett

Michael Fassbender

Tom Burke

Pierce Brosnan

Rege-Jean Page

Marisa Abela

Naomie Harris

Orli Shuka

Gustaf Skarsgard


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