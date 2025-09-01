Bir Son Duygusu (The Sense of an Ending) filminin konusu ne? Bir Son Duygusu filminin oyuncuları kim?

Bir Son Duygusu filminin yönetmen koltuğunda Ritesh Batra oturuyor. Filmin senaristliğini Nick Payne üstleniyor. Peki, Bir Son Duygusu filminin konusu ne? Bir Son Duygusu filminin oyuncuları kim?
BİR SON DUYGUSU FİLMİNİN KONUSU NE?
The Sense of an Ending, geçmişi hakkında aldığı mektuptan sonra hayatı değişen bir adamın hikayesini konu ediyor. Karısından boşanan Tony Webster'ın sakin, sıradan bir hayatı vardır. Ancak bir avukatın kendisini verdiği mektup, Tony'nin hayatının değişmesine neden olur. Aldığı mektupta geçmişi ile ilgili bilmediği şeyler öğrenen Tony, geçmişteki yaşantısını sorgulamaya başlar. İlk aşkı olan Adrian ile iligili anılarının canlanmasına neden olan bu mektup, Tony'nin kendisini beklenmedik olayların içinde bulmasına neden olur.
BİR SON DUYGUSU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jim Broadbent
Charlotte Rampling
Harriet Walter
Michelle Dockery
Emily Mortimer
Billy Howle
Freya Mavor
Joe Alwyn
Matthew Goode
Oliver Maltman
Nick Mohammed
James Wilby
Edward Holcroft
Mark Brent
Gregor Babic
Andrew Buckley
Manjinder Virk
Dorothy Duffy
Kelly Price
BİR SON DUYGUSU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bir Son Duygusu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.