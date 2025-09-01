Bir Son Duygusu (The Sense of an Ending) filminin konusu ne? Bir Son Duygusu filminin oyuncuları kim?

Bir Son Duygusu filminin yönetmen koltuğunda Ritesh Batra oturuyor. Filmin senaristliğini Nick Payne üstleniyor. Peki, Bir Son Duygusu filminin konusu ne? Bir Son Duygusu filminin oyuncuları kim?

BİR SON DUYGUSU FİLMİNİN KONUSU NE?

The Sense of an Ending, geçmişi hakkında aldığı mektuptan sonra hayatı değişen bir adamın hikayesini konu ediyor. Karısından boşanan Tony Webster'ın sakin, sıradan bir hayatı vardır. Ancak bir avukatın kendisini verdiği mektup, Tony'nin hayatının değişmesine neden olur. Aldığı mektupta geçmişi ile ilgili bilmediği şeyler öğrenen Tony, geçmişteki yaşantısını sorgulamaya başlar. İlk aşkı olan Adrian ile iligili anılarının canlanmasına neden olan bu mektup, Tony'nin kendisini beklenmedik olayların içinde bulmasına neden olur.

BİR SON DUYGUSU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jim Broadbent

Charlotte Rampling

Harriet Walter

Michelle Dockery

Emily Mortimer

Billy Howle

Freya Mavor

Joe Alwyn

Matthew Goode

Oliver Maltman

Nick Mohammed

James Wilby

Edward Holcroft

Mark Brent

Gregor Babic

Andrew Buckley

Manjinder Virk

Dorothy Duffy

Kelly Price

BİR SON DUYGUSU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bir Son Duygusu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.