Bir Tetikçiyle Görüşme filminin konusu ne? Bir Tetikçiyle Görüşme filminin oyuncuları kim?

Bir Tetikçiyle Görüşme, Perry Bhandal tarafından yazılan ve yönetilen 2012 İngiliz aksiyon filmidir. Bir Tetikçiyle Görüşme filminin konusu ne? Bir Tetikçiyle Görüşme filminin oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2022 Pazar, 13:02
Bir Tetikçiyle Görüşme filminin konusu ne? Bir Tetikçiyle Görüşme filminin oyuncuları kim?
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Bir Tetikçiyle Görüşme, Perry Bhandal'ın yazar ve yönetmen olarak ilk uzun metrajlı filmidir.

BİR TETİKÇİYLE GÖRÜŞME FİLMİNİN KONUSU NE?

Geçmişini silmek için dönen usta bir tetikçi geleceğini yok etmeye çalışan birinin olduğunu fark eder.

BİR TETİKÇİYLE GÖRÜŞME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Luke Goss 

Caroline Tillet

Stephen Marcus

Elliot Greene

Branko Tomoviç

Philip Whitchurch 

Danny Midwinter 

Patrick Lyster 

BİR TETİKÇİYLE GÖRÜŞME FİLMİ NEREDE?

Bir Tetikçiyle Görüşme filmi, Romanya'da çekildi.


Bir Tetikçiyle Görüşme Film Sinema

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