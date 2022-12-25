Bir Tetikçiyle Görüşme filminin konusu ne? Bir Tetikçiyle Görüşme filminin oyuncuları kim?
Bir Tetikçiyle Görüşme, Perry Bhandal tarafından yazılan ve yönetilen 2012 İngiliz aksiyon filmidir. Bir Tetikçiyle Görüşme filminin konusu ne? Bir Tetikçiyle Görüşme filminin oyuncuları kim?
Bir Tetikçiyle Görüşme, Perry Bhandal'ın yazar ve yönetmen olarak ilk uzun metrajlı filmidir.
BİR TETİKÇİYLE GÖRÜŞME FİLMİNİN KONUSU NE?
Geçmişini silmek için dönen usta bir tetikçi geleceğini yok etmeye çalışan birinin olduğunu fark eder.
BİR TETİKÇİYLE GÖRÜŞME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Luke Goss
Caroline Tillet
Stephen Marcus
Elliot Greene
Branko Tomoviç
Philip Whitchurch
Danny Midwinter
Patrick Lyster
BİR TETİKÇİYLE GÖRÜŞME FİLMİ NEREDE?
Bir Tetikçiyle Görüşme filmi, Romanya'da çekildi.
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