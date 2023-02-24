Birce Akalay hayranlarına iyi haber... Üzücü iddia yalanmış

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 23:44

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 23:45

Kuş Uçuşu'nun 2. sezon çekimleri geçen günlerde tamamlandı ve dizinin 3.sezon çekimleri başlayacak. Bazı haber sitelerinde 'Kuç uçuşu' dizisinin 2.sezononun olmayacağına yönelik iddialar gündeme gelmiş ve o iddialar doğru çıkmamıştı.

Yapım şirketinin bu kez 3.sezon onayı vermeyeceği hatta Birce Akalay'ın da projede yer almak istemediğine dair haberler dolaşıma sokulmuştu. O haberlerinde çok kısa sürede yalan oldukları ortaya çıktı.

EFSANE DİZİ BOMBA GİBİ DÖNÜYOR

İlk sezonuyla fırtınalar koparan 'Kuş uçuşu' dizisi yeni sezonuyla büyük ses getirecek. Netflix platformunda yayınlanacak olan 'Kuş uçuşu' dizisi 2.ve 3.sezonuyla seyircilerle buluşacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; Birce Akalay, İbrahim Çelikkol, Burak Yamantürk ve Miray Daner gibi ünlü isimleri buluşturan Ay Yapım imzalı dizinin 2. sezon çekimleri geçen günlerde tamamlandı. Ekip kısa bir aranın ardından 3. sezon çekimlerine başlayacak.

İkinci sezonunu Koray Kerimoğlu’nun yönettiği dizide Melih Selçuk, Itır Esen, Zafer Ergin, Burak Sergen ve Arif Pişkin gibi ünlü isimler de rol almıştı. Netflix’in en sevilen yerli içerikleri arasında yer alan, Meriç Acemi’nin yazdığı “Kuş Uçuşu”nun 3. sezon çekimlerin yeni bir gelişme olmazsa mart ayının 2. haftası başlaması planlanıyor.