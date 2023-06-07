Bitmeyen Fırtına filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Bitmeyen Fırtına filminin IMDb puanı kaç?

2013 yılında vizyona giren Bitmeyen Fırtına filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Bitmeyen Fırtına filminin konusu nedir? Bitmeyen Fırtına filminin oyuncuları kim? Bitmeyen Fırtına filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 17:36
Bitmeyen Fırtına filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Bitmeyen Fırtına filminin IMDb puanı kaç?
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Bitmeyen Fırtına (500 MPH Storm), yönetmenliğini Daniel Lusko, senaristliğini Hank Woon Jr.’ın üstlendiği, 2013 yapımlı bir aksiyon filmidir.

BİTMEYEN FIRTINA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir enerji deneyi çığırından çıkınca, Kuzey Amerika'yı büyük kasırgalar sarar. Bir bilim insanı, kasırgalar birleşip Amerika'yı haritadan silme gücüne sahip bir "hiperkanar" yaratmadan önce ailesini güvenli bir yere götürmelidir.

BİTMEYEN FIRTINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Casper Van Dien

Sarah Lieving

Michael Beach

Keith Meriweather

BİTMEYEN FIRTINA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bitmeyen Fırtına filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.3 olarak belirlenmiştir.


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