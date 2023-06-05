Jeanne D'arc'ın Yargılanması filminin konusu ne, oyuncuları kim? Jeanne D'arc'ın Yargılanması filminin IMDb puanı kaç?

1962 yılında vizyona giren Jeanne D'arc'ın Yargılanması filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Jeanne D'arc'ın Yargılanması filminin konusu ne? Jeanne D'arc'ın Yargılanması filminin oyuncuları kim? Jeanne D'arc'ın Yargılanması filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 11:29
Jeanne D'arc'ın Yargılanması filminin konusu ne, oyuncuları kim? Jeanne D'arc'ın Yargılanması filminin IMDb puanı kaç?
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Jeanne D'arc'ın Yargılanması (The Trial of Joan of Arc), yönetmenliğini ve senaristliğini Robert Bresson'ın üstlendiği, 1962 yapımlı bir dram filmidir.,

JEANNE D'ARC'IN YARGILANMASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Florence Carrez’in Jeanne d’Arc’ı canlandırdığı film, bu meşhur tarihi figürün yargılanmasına ilişkin kayıtlara dayanıyor. Robert Bresson, amatör oyunculardan oluşan bir kadro ve belgeseli andıran bir üslupla, Jeanne d’Arc’ın sorgulanmasını ve infazını anlatıyor.

JEANNE D'ARC'IN YARGILANMASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Florence Delay

Jean-claude Fourneau

Roger Honorat

Marc Jacquier

Jean Gillibert

JEANNE D'ARC'IN YARGILANMASI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Jeanne D'arc'ın Yargılanması filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.


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