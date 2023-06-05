Teslimat filminin konusu ne, oyuncuları kim? Teslimat filminin IMDb puanı kaç?
2012 yılında vizyona giren Teslimat filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Teslimat filminin konusu ne? Teslimat filminin oyuncuları kim? Teslimat filminin IMDb puanı kaç?
Teslimat (The Package), yönetmenliğini Jesse V. Johnson, senaristliğini Derek Kolstad'ın üstlendiği, 2012 yapımlı bir aksiyon filmidir.
TESLIMAT FİLMİNİN KONUSU NE?
Yerel bir suç lordunun kuryesi, sıra dışı bir gangster sürüsü tarafından kovalanırken gizemli bir paket teslim etmelidir.
TESLIMAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Steve Austin
Dolph Lundgren
Eric Keenleyside
William B. Davis
Jerry Trimble
TESLIMAT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Teslimat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlenmiştir.
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