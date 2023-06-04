Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü filminin IMDb puanı kaç?
2017 yılında vizyona giren Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü filminin konusu nedir? Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü filminin oyuncuları kim? Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü filminin IMDb puanı kaç?
Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü (xXx : Return of Xander Cage), yönetmenliğini D. J. Caruso, senaristliğini F. Scott Frazier ve Chad St. John’un üstlendiği, 2017 yapımlı bir aksiyon filmidir.
YENİ NESİL AJAN: XANDER CAGE'İN DÖNÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Xander Cage, bir olaydan sonra ölüme terk edilir. Ancak idarecisi Augustus Gibbons ile yeni ve zorlu bir görev için gizlice harekete geçer.
YENİ NESİL AJAN: XANDER CAGE'İN DÖNÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?,
Vin Diesel
Donnie Yen
Samuel L. Jackson
Deepika Padukone
Nina Dobrev
Ruby Rose
Tony Jaa
Toni Collette
Kris Wu
Rory McCann
Al Sapienza
Nicky Jam
Michael Bisping
Ariadna Gutiérrez
YENİ NESİL AJAN: XANDER CAGE'İN DÖNÜŞÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlığı sona eren Soylu'dan ilk açıklama
- Yılmaz Tunç'un o fotoğrafları yeniden gündem oldu
- Ekonomide yeni dönem...
- 15 milyon emeklinin gözü bu haberde
- Yeni kabine belli oldu!
- Aziz Sancar ile Ankara’da, haberler iyi!
- Yeni bakanın eski tweeti: Fethullah Gülen'i seviyorum
- Erdoğan'ın bürokrat ağırlıklı hükümetinin şifreleri
- Erdoğan'ın diploması hakkında karar
- Kabinede üç kritik sözcük!