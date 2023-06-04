Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 04.06.2023 - 19:45

Güncelleme: 04.06.2023 - 19:45

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü (xXx : Return of Xander Cage), yönetmenliğini D. J. Caruso, senaristliğini F. Scott Frazier ve Chad St. John’un üstlendiği, 2017 yapımlı bir aksiyon filmidir.

YENİ NESİL AJAN: XANDER CAGE'İN DÖNÜŞÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Xander Cage, bir olaydan sonra ölüme terk edilir. Ancak idarecisi Augustus Gibbons ile yeni ve zorlu bir görev için gizlice harekete geçer.

YENİ NESİL AJAN: XANDER CAGE'İN DÖNÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?,

Vin Diesel

Donnie Yen

Samuel L. Jackson

Deepika Padukone

Nina Dobrev

Ruby Rose

Tony Jaa

Toni Collette

Kris Wu

Rory McCann

Al Sapienza

Nicky Jam

Michael Bisping

Ariadna Gutiérrez

YENİ NESİL AJAN: XANDER CAGE'İN DÖNÜŞÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlenmiştir.



