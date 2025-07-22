Bittin Sen filminin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturuyor. Filmin senaristliğini Serhat Hasanoğlu, Caner Özyurtlu üstleniyor. Peki, Bittin Sen filminin konusu ne? Bittin Sen filminin oyuncuları kim?

BİTTİN SEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir süredir birlikte olan Pelin ve Anıl’ın güzel giden bir ilişkisi vardır. En azından Pelin öyle düşünür. Birbirlerini yeterince tanıdıklarını düşünen Pelin için artık ilişkilerini evlilikle taçlandırmanın zamanı gelmiştir. Anıl’dan evlilik teklifi almanın hayallerini kuran Pelin, Anıl’ın ‘seninle konuşmak istediğim bir konu var’ demesi üzerine hayallerinin gerçekleşeceğini düşünür. Fakat işler hiç de öyle gerçekleşmez. Düşlediklerinin aksine bir ayrılık konuşması ile karşılaşan Pelin deliye döner. Aklında artık tek bir şey vardır o da Anıl’dan intikam almak.

BİTTİN SEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pelin Akil

Caner Özyurtlu

Ayşe Melike Çerçi

Anıl Altan

BİTTİN SEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bittin Sen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlendi.