'Harika Çılgınlar' dizisinin 'Mehmet Şakir Paşa'sı Fırat Tanış oldu

Yayınlanma: 04.08.2024 - 16:08

Güncelleme: 04.08.2024 - 16:08

Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı Kabaağaçlızade Mehmed Şakir Paşa'nın gerçek hikâyesinden yola çıkılarak kurgulanan "Harika Çılgınlar" dizisinin başrolünde Fırat Tanış yer alıyor. Bahadır Karataş'ın yöneteceği dizide Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut da rol alacak. Vahide Perçin ve Meryem Uzerli'nin de projeye dahil olması için görüşmeler sürüyor.

Fahrünnisa Zeyd, Füreya Koral, Aliye Berger ve Nejad Devrim gibi birçok değerli ismin ferdi olduğu "Şakir Paşa Aile"sinin gerçek hikâyesini ekrana taşıyacak olan dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde önemli görevlerde bulunan Şakir Paşa’nın çocukları ve akrabalarının yaşamlarını konu alacak. Şirin Devrim tarafından yazılan kitabın senaryosunu Hande Altaylı kaleme alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide, Fırat Tanış, Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı Kabaağaçlızade Mehmed Şakir Paşa rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Mehmed Şakir Paşa’nın Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan roman ve hikâye yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı ise Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak.

Geçmişte "Muhteşem Yüzyıl" dizisinden ayrılan Meryem Uzerli’nin yerine Vahide Perçin’in gelmesiyle dikkat çeken ikilinin, "Harika Çılgınlar" dizisinde de birlikte rol alıp almayacağı merakla bekleniyor.