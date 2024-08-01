Disney Plus'ın yeni projesi: Gupse Özay’dan 'Platonik Aşk' dizisi geliyor!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 17:55

Güncelleme: 01.08.2024 - 17:55

Disney Plus yerli film ve dizi sektöründe yeniden rüzgârını estirmeye başladı. Yeni yapılanmada özellikle kaliteli içeriğe yatırım yapacak olan platform ilk olarak Emre Şahin’in yönettiği, Burak Deniz ve Öykü Karayel’li Karga Seven Pictures imzalı "Umami – Kaynama Noktası" filmini almıştı.

Disney Plus'ın ikinci bomba anlaşması hem kalemi, hem de oyunculuğuyla komedi sektöründe fark yaratan Gupse Özay’la oldu.



Başarılı komedyen, Disney Plus için Muzaffer Yıldırım’ın patronu olduğu "Platonik Aşk" adlı 8 bölümlük bir dizi çekecek.

İki kardeşin hikâyesini anlatan dizi mart ayında seyirciyle buluşacak. Kulislerde dizi dışında Disney Plus’ın Gupse Özay ve NuLoock Production’la geniş çaplı özel bir anlaşma için de görüştüğü konuşuluyor.

