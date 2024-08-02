Esra Bilgiç 'o diziyle' görüşüyor
Oyuncu Esra Bilgiç’in yeni sezonda hangi projeyle ekrana döneceği merakla bekleniyordu. Son olarak "Zamanın Kapıları" dizisinde başrol oynayan Bilgiç'in, ünlü yapımcılar Kerem Çatay ve Lale Eren tarafından kurulan Tay Yapım’ın yeni projesi "Albora’nın Sert Kışında" dizisiyle görüştüğü öğrenildi.
Dizi, Lübnan yapımı "Al Hayba"nın yerli uyarlaması olacak ve senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alacak. Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız'ın oturacağı dizinin, birkaç yıldır ertelenen bir proje olduğu belirtiliyor.
Kanal D ekranlarında yayınlanması planlanan dizi, bu yıl yeniden gündeme geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Esra Bilgiç, diziyi çok beğendiği ve projeye imza atması halinde "Alya" karakterine hayat vereceği söyleniyor.
Alya, vefat eden eşi Boran Albora’nın vasiyetini yerine getirmek için Kanada’dan memleketi Mardin’e dönen, bir çocuk annesi bir kadın olarak hikayede yer alacak.
Dizinin başrol erkek karakteri "Cihan" için ise görüşmeler devam ediyor.
Albora aşireti ve düşman aile Baybarslar’ın hikayesini konu alan dizinin kadrosuna katılacak diğer isimler arasında, usta oyuncu Gonca Cilasun'un da bulunduğu konuşuluyor.
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