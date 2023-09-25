Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:43

Güncelleme: 25.09.2023 - 09:43

Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filminin yönetmen koltuğunda Serkan Acar oturuyor. Peki, Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filminin konusu ne? Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filminin oyuncuları kim?

BİZİM HOCA: SIKINTI YOK FİLMİNİN KONUSU NE?

Feridun, Cahit ve Tamer ilk hikâyenin sonunda milli piyango biletini ele geçirip zor da olsa mutlu sona kavuşmuştur. Artık paraları vardır. Bu süreçte dost oldukları köy halkına da ihtiyaçları doğrultusunda yardım da etmişlerdir. Feridun artık kendine tamamen düzgün bir hayat kurup, tertemiz bir sayfa açacak duruma gelmiştir. Bunun için şimdiki adım evlenmektir. Evlendikten sonra tam bir aile babası olacaktır. İlk filmde tanıştığı hayatının kadınıyla bu temiz sayfaya başlayacaktı. Köyde düğün hazırlıkları yapılır. Herkes coşkulu ve mutludur. Feridun köy halkıyla beraber kız almaya gidecektir. Gelin arabası ve bir minibüse ilk filmden karakterlerimiz doluşur. Ama gel gör ki o gün Trabzon’da yüksek güvenlik önlemiyle bütün yollar kapatılmıştır. Sümela Manastırı’nı ziyarete Rum Ortodoks Patriği gelecektir. Kız almak için yola çıkan bizimkiler yollar kapalı olduğundan bir türlü gidemezler. Alternatif yollardan çıkış yolu ararken başlarına gelmedik kalmaz. Feridun, Tamer ve Cahit’i kirli geçmişleri de bu süreçte onları bulur.

BİZİM HOCA: SIKINTI YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Onur Dilber

Ümit Beste Kargın

Ufuk Özdemir

Asuman Dabak

Seymen Aydın

Alay Cihan