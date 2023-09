Yayınlanma: 22.09.2023 - 13:21

Güncelleme: 22.09.2023 - 13:21

The Post filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filin senaristliğini ise Liz Hannah ve Josh Singer üstleniyor. Peki, The Post filminin konusu ne? The Post filminin oyuncuları kim?

THE POST FİLMİNİN KONUSU NE?

1970'lerin başında The Washington Post'un araştırmacı gazetecileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'a 25 yıldan uzun süredir yaptığı müdahaleleri gösteren çok gizli belgeleri ele geçirmişlerdir. Bu belgeler devlet sırrı niteliğindedir ve yayınlayıp yayınlamama kararı, gazetenin genel müdürü Katherine Graham (Meryl Streep) ve genel yayın yönetmeni Ben Bradlee'ye (Tom Hanks) kalmıştır. Belgeleri yayınlayan gazete, müthiş bir sansasyon yaratır, ancak Graham ve Bradlee Amerikan devletini karşılarına almıştır ve hapse dahi girmeleri artık söz konusudur. The filminde, 1971'de ABD'de büyük ses getiren 'Pentagon Belgeleri' skandalı konu edildi.

THE POST FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hanks

Meryl Streep

Sarah Paulson

Bob Odenkirk

Tracy Letts

Bradley Whitford

Michael Stuhlbarg

Alison Brie

Carrie Coon

Zach Woods

Matthew Rhys

David Cross

Jesse Plemons

Austyn Johnson

Pat Healy

John Rue

Jessie Mueller

Stark Sands

Bruce Greenwood

Neal Huff

THE POST FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

The Post filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.