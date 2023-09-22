The Post filminin konusu ne? The Post filminin oyuncuları kim?
The Post filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. The Post filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, The Post filminin konusu ne? The Post filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
The Post filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filin senaristliğini ise Liz Hannah ve Josh Singer üstleniyor. Peki, The Post filminin konusu ne? The Post filminin oyuncuları kim?
THE POST FİLMİNİN KONUSU NE?
1970'lerin başında The Washington Post'un araştırmacı gazetecileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'a 25 yıldan uzun süredir yaptığı müdahaleleri gösteren çok gizli belgeleri ele geçirmişlerdir. Bu belgeler devlet sırrı niteliğindedir ve yayınlayıp yayınlamama kararı, gazetenin genel müdürü Katherine Graham (Meryl Streep) ve genel yayın yönetmeni Ben Bradlee'ye (Tom Hanks) kalmıştır. Belgeleri yayınlayan gazete, müthiş bir sansasyon yaratır, ancak Graham ve Bradlee Amerikan devletini karşılarına almıştır ve hapse dahi girmeleri artık söz konusudur. The filminde, 1971'de ABD'de büyük ses getiren 'Pentagon Belgeleri' skandalı konu edildi.
THE POST FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Hanks
Meryl Streep
Sarah Paulson
Bob Odenkirk
Tracy Letts
Bradley Whitford
Michael Stuhlbarg
Alison Brie
Carrie Coon
Zach Woods
Matthew Rhys
David Cross
Jesse Plemons
Austyn Johnson
Pat Healy
John Rue
Jessie Mueller
Stark Sands
Bruce Greenwood
Neal Huff
THE POST FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
The Post filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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