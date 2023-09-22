Bir Ayrılık filminin konusu ne? Bir Ayrılık filminin oyuncuları kim?
Bir Ayrılık (A Separatıon) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir Ayrılık filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Bir Ayrılık filminin konusu ne? Bir Ayrılık filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bir Ayrılık filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Asghar Farhadi üstleniyor. Peki, Bir Ayrılık filminin konusu ne? Bir Ayrılık filminin oyuncuları kim?
BİR AYRILIK FİLMİNİN KONUSU NE?
İran’da yaşayan Simin, kızı Termeh ve kocası Nader ile birlikte ülkesini terketmek ister. Fakat Nader, Alzheimer hastası babasını geride bırakmak istemediği için bu karara karşı çıkar. Bunun üzerine kocası Nader’e boşanma davası açan Simin’in dava talebi reddedilince aile evine gider. Nader ise, kendisiyle kalmaya karar veren kızı Termeh ve hasta babasına bakması için genç bir kadın tutunca sorunlar daha da büyür.
BİR AYRILIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Leila Hatami
Peyman Moaadi
Sareh Bayat
Shahab Hosseini
Sarina Farhadi
Shirin Yazdanbakhsh
Ali-asghar Shahbazi
Kimia Hosseini
Babak Karimi
Merila Zare'i
BİR AYRILIK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bir Ayrılık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.
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