Yayınlanma: 22.09.2023 - 12:53

Güncelleme: 22.09.2023 - 12:53

Bir Ayrılık filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Asghar Farhadi üstleniyor. Peki, Bir Ayrılık filminin konusu ne? Bir Ayrılık filminin oyuncuları kim?

BİR AYRILIK FİLMİNİN KONUSU NE?

İran’da yaşayan Simin, kızı Termeh ve kocası Nader ile birlikte ülkesini terketmek ister. Fakat Nader, Alzheimer hastası babasını geride bırakmak istemediği için bu karara karşı çıkar. Bunun üzerine kocası Nader’e boşanma davası açan Simin’in dava talebi reddedilince aile evine gider. Nader ise, kendisiyle kalmaya karar veren kızı Termeh ve hasta babasına bakması için genç bir kadın tutunca sorunlar daha da büyür.

BİR AYRILIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Leila Hatami

Peyman Moaadi

Sareh Bayat

Shahab Hosseini

Sarina Farhadi

Shirin Yazdanbakhsh

Ali-asghar Shahbazi

Kimia Hosseini

Babak Karimi

Merila Zare'i

BİR AYRILIK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bir Ayrılık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.