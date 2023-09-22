Rüzgâr Gibi filminin konusu ne? Rüzgâr Gibi filminin oyuncuları kim?

Yayınlanma: 22.09.2023 - 13:18

Güncelleme: 22.09.2023 - 13:28

Rüzgâr Gibi filminin yönetmen koltuğunda Marco S. Puccioni oturuyor. Senaristliğini Marco S. Puccioni ile birlikte Nicola Lusuardi üstleniyor. Peki, Rüzgâr Gibi filminin konusu ne? Rüzgar Gibi filminin oyuncuları kim?

RÜZGÂR GİBİ FİLMİNİN KONUSU NE?

İtalya’nın en tehlikeli hapishanelerinden birinde müdür olarak görev yapan ilk kadınlardan biri olan Armida Miserere’nin hikayesi.

Sevdiği adamı kaybetmenin acısını çektikten sonra İtalya’nın en tehlikeli hapishanelerinden birine müdür olan Armida Miserere, adaleti sağlayabilmek için, kendini suçla mücadelenin en ön saflarında bulur.

RÜZGÂR GİBİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Valeria Golino

Filippo Timi

Francesco Scianna

Chiara Caselli

Marcello Mazzarella

Salvio Simeoli

Vanni Bramati

Vanni Fois

Pino Calabrese

RÜZGÂR GİBİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rüzgâr Gibi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.