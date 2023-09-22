Rüzgâr Gibi filminin konusu ne? Rüzgâr Gibi filminin oyuncuları kim?
Rüzgâr Gibi (Like The Wind) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Rüzgâr Gibi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Rüzgâr Gibi filminin konusu ne? Rüzgâr Gibi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Rüzgâr Gibi filminin yönetmen koltuğunda Marco S. Puccioni oturuyor. Senaristliğini Marco S. Puccioni ile birlikte Nicola Lusuardi üstleniyor. Peki, Rüzgâr Gibi filminin konusu ne? Rüzgar Gibi filminin oyuncuları kim?
RÜZGÂR GİBİ FİLMİNİN KONUSU NE?
İtalya’nın en tehlikeli hapishanelerinden birinde müdür olarak görev yapan ilk kadınlardan biri olan Armida Miserere’nin hikayesi.
Sevdiği adamı kaybetmenin acısını çektikten sonra İtalya’nın en tehlikeli hapishanelerinden birine müdür olan Armida Miserere, adaleti sağlayabilmek için, kendini suçla mücadelenin en ön saflarında bulur.
RÜZGÂR GİBİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Valeria Golino
Filippo Timi
Francesco Scianna
Chiara Caselli
Marcello Mazzarella
Salvio Simeoli
Vanni Bramati
Vanni Fois
Pino Calabrese
RÜZGÂR GİBİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Rüzgâr Gibi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
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