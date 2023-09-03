Yayınlanma: 03.09.2023 - 10:15

Güncelleme: 03.09.2023 - 10:15

Bizim Köyün Şarkısı filminin yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop oturuyor. Senaristliğini Murat Kepez Dinar Kahveci üstleniyor. Peki, Bizim Köyün Şarkısı filminin konusu ne? Bizim Köyün Şarkısı filminin oyuncuları kim?

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NE?

İstanbul’da yaşayan Çınar’ın en büyük hayali müzik yarışmasına katılmaktadır. O, yarışma gününün gelmesini sabırsızlıkla beklerken babası bu sırada köye geri dönmeyi planlar. Babasının kararı karşısında yıkılan Çınar ne kadar karşı çıksa da babasını ikna edemez ve ailece köye döneler. Zeki kız kardeşi Zeynep ile yeni yaşamlarına alışmaya çalışan Çınar yeni arkadaşlar edinmiştir. Gerçek dostluğun ne demek olduğunu arkadaşları sayesinde anlayan Çınar hayallerine kavuşabilecek midir?

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kivanç Baran Aslan

Efe Aydin

Ihsan Berk Aydin

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bizim Köyün Şarkısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.