Bizim Semtin Çocukları filminin yönetmen koltuğunda Hakan Gürtop oturuyor. Filmin senaristliğini Feridun Hocalar üstleniyor. Peki, Bizim Semtin Çocukları filminin konusu ne? Bizim Semtin Çocukları filminin oyuncuları kim?

BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Birlikte büyüyen, iki yakın arkadaş olan Samet ve Yusuf, aynı gece kulübünde çalışır. Vale olarak çalışan Yusuf mahallenin en güzel kızlarından Gizem ile birlikteyken, koruma görevlisi olan Samet de Dicle ile sevgilidir. Gençler, evlenme hayalleri kurarken mahallenin kabadayısı hırsız Cevat, Yusuf ve Samet’i tuzağa düşürme derdindedir. Valelik yapan Yusuf’a lüks arabaları çaldırmayı planlayan Cevat, Yusuf’un isteğini yerine getirmemesi üzerine olay çıkarır. Kavga sırasında yaralanan Samet hastaneye götürülür. Burada Samet’in beyin tomografisi başka bir hasta ile karışınca Yusuf en yakın arkadaşının kısa bir süre sonra ölecek olma ihtimali ile yüzleşmek zorunda kalır. Yusuf’un artık tek amacı, Samet’i ömrünün son günlerinde mutlu etmektir. Kulübe gelen Cevat’un lüks arabasını çalan Yusuf, Samet ve onun çılgın halası Nebahat ile birlikte yola koyulur.

BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ümit İbrahim Kantarcılar

Gizem Karaca

Erdi Ünver

Suzan Aksoy

Kemal Kuruçay

Hakan Bilgin

Ümit Acar

Hüseyin Elmalıpınar

Neslihan Acar

Serdal Genç

BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bizim Semtin Çocukları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.