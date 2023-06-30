Bizum Hoca 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Bizum Hoca 2 filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 30.06.2023 - 16:40

Güncelleme: 30.06.2023 - 16:40

Bizum Hoca 2 filmi 2020 yılında vizyona girdi. Bizum Hoca 2 filminin yönetmen koltuğunda Serkan Acar ve Yılmaz Okumuş oturuyor.



BİZUM HOCA 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bizum Hoca 2 filminin oyuncu kadrosunda; Cezmi Baskın, Tuğba Çom, Fatih Topçuoğlu, Onur Dilber, Seymen Aydın yer aldı.



BİZUM HOCA 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Burası Karadeniz’dir, burada aşkın, nefretin, neşenin, tutkunun Karadenizcesi, en absürdü yaşanır… Hepsi ayrı bir inatçı keçi olan kadınların erkekleri diz çöktürme çabaları ve erkeklerin kadınları abluka altına alıp direnişlerini kırma çabaları karadenize has bir şekilde işlenmektedir..

BİZUM HOCA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizum Hoca 2 filmi Trabzon ve köylerinde çekildi.





