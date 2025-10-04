Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filminin konusu ne? Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filminin oyuncuları kim?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
BALDE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI FİLMİNİN KONUSU NE?

Denis Villeneuve'ün yönetiği Blade Runner 2049, Ridley Scott'ın 1982 yapımı bilim-kurgu klasiğinin izini sürüyor. Film, üstü örtülü bir sırrı keşfetmesiyle 34 yıldır kayıp olan Rick Deckard'ı arayışa geçen K isimli bir blade runner'ın hikâyesini anlatıyor.

BALDE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Harrison Ford

Ryan Gosling

Robin Wright

Jared Leto

Ana de Armas

Barkhad Abdi

Dave Bautista

Mackenzie Davis

Lennie James

Sylvia Hoeks

Hiam Abbass

BALDE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.

