Peki, Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filminin konusu ne? Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filminin oyuncuları kim?
BALDE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI FİLMİNİN KONUSU NE?
Denis Villeneuve'ün yönetiği Blade Runner 2049, Ridley Scott'ın 1982 yapımı bilim-kurgu klasiğinin izini sürüyor. Film, üstü örtülü bir sırrı keşfetmesiyle 34 yıldır kayıp olan Rick Deckard'ı arayışa geçen K isimli bir blade runner'ın hikâyesini anlatıyor.
BALDE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Harrison Ford
Ryan Gosling
Robin Wright
Jared Leto
Ana de Armas
Barkhad Abdi
Dave Bautista
Mackenzie Davis
Lennie James
Sylvia Hoeks
Hiam Abbass
BALDE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.