Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filminin yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve oturuyor. Filmin senaristliğini ise senaristliğini Michael Green, Hampton Fancher üstleniyor. Peki, Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filminin konusu ne? Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BLADE RUNNER 2049 BIÇAK SIRTI FİLMİNİN KONUSU NE?

Blade Runner 2049'da ilk filmdeki hikayenin üzerinden geçen 30 yıl sonrası anlatılmaktadır. Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K, toplum yaşamını kaosa sokacak olan ve uzun zamandır saklı kalan bir sırrı açığa çıkartır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır.

Başrollerinde Ryan Gosling ve Rick Deckard rolünde Harrison Ford'un boy göstereceği filmin kadrosunda Jared Leto, Robin Wright, Ana de Armas, Carla Juri, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass, Lennie James ve Dave Bautista'yı bulunduran devam halkasının yönetmenliğini Denis Villeneuve üstleniyor. Filmin senaryosunda ise Hampton Fancher ve Michael Green imzası var.

BLADE RUNNER 2049 BIÇAK SIRTI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ryan Gosling

Harrison Ford

Ana de Armas

BLADE RUNNER 2049 BIÇAK SIRTI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.