Cesurların Vatanı filminin konusu ne? Cesurların Vatanı filminin oyuncuları kim?
Cesurların Vatanı (Home Of The Brave) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cesurların Vatanı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cesurların Vatanı filminin konusu ne? Cesurların Vatanı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Cesurların Vatanı filminin yönetmen koltuğunda Irwin Winkler oturuyor. Filmin senaristliğini Irwin Winkler, Mark Friedman üstleniyor. Peki, Cesurların Vatanı filminin konusu ne? Cesurların Vatanı filminin oyuncuları kim?
CESURLARIN VATANI FİLMİNİN KONUSU NE?
Irak Savaşı'nda görev alan bir grup asker evlerine geri dönmüşlerdir. Dört askerden biri askeri doktor olarak görev almıştır; diğeri çatışmada bir elini kaybetmiştir; bir tanesi en yakın arkadaşının ölümüne şahit olmuştur ve sonuncusu sivil bir kadını öldürmüştür. Normal hayatlarına devam edebilmek için mücadele eden askerler artık eskisinden farklı kişilerdir.
CESURLARIN VATANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jessica Biel
Samuel L. Jackson
Christina Ricci
Chad Michael Murray
Brian Presley
Vyto Ruginis
Victoria Rowell
James Macdonald
50 Cent
Jeffrey Nordling
Sandra Nelson
Jack Serino
Brendan Wayne
CESURLARIN VATANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Cesurların Vatanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.
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