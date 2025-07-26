Blueback: Okyanustaki Dost (Blueback) filminin konusu ne? Blueback: Okyanustaki Dost filminin oyuncuları kim?

Blueback filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Robert Connolly üstleniyor. Peki, Blueback filminin konusu ne? Blueback filminin oyuncuları kim?

BLUEBACK FİLMİNİN KONUSU NE?

Tim Winton'ın çok satan romanından uyarlanan Blueback, okyanus, güzel bir deniz yaratığı ve genç bir kızın dünyayı değiştirme gücü hakkında güncel bir hikaye.

BLUEBACK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mia Wasikowska

Eric Bana

Radha Mitchell

Lizz Alexander

Clarence John Ryan

BLUEBACK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Blueback filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.