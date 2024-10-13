Yayınlanma: 13.10.2024 - 18:55

Güncelleme: 13.10.2024 - 18:55

Bobby Z filminin yönetmen koltuğunda John Herzfeld oturuyor. Filmin senaristliğini John Glenn, Evan Astrowsky, Bob Krakower ve Allen Lawrence üstleniyor. Peki, Bobby Z filminin konusu ne? Bobby Z filminin oyuncuları kim?

BOBBY Z FİLMİNİN KONUSU NE?

Meksika mafyası, ajan Tad Gruzsa'nın ortağını kaçırmıştır ve Gruzsa'dan ortağı karşılığında büyük bir uyuşturucu kaçakçısı olan Bobby Z'yi istemektedir. Ancak Bobby Z ölmüştür ve geriye tek bir yol kalmıştır: Bobby Z'ye inanılmaz derecede benzeyen Tim Kearney'i onun yerine geçirmek. Hapiste olan Tim Kearney için de Bobby Z'nin yerine geçmek, kurtuluş için tek yoldur.

BOBBY Z FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tony Curran

Laurence Fishburne

Bob Gunton

Paul Walker

Malcolm Goodwin

Jason Lewis

Joaquim de Almeida

Jason Flemyng

Keith Carradine

Jacob Vargas

J.R. Villarreal

Michael Bowen

Josh Stewart

Olivia Wilde

BOBBY Z FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bobby Z filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.