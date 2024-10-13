Bobby Z filminin konusu ne? Bobby Z filminin oyuncuları kim?
Bobby Z (The Death and Life of Bobby Z) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bobby Z filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bobby Z filminin konusu ne? Bobby Z filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bobby Z filminin yönetmen koltuğunda John Herzfeld oturuyor. Filmin senaristliğini John Glenn, Evan Astrowsky, Bob Krakower ve Allen Lawrence üstleniyor. Peki, Bobby Z filminin konusu ne? Bobby Z filminin oyuncuları kim?
BOBBY Z FİLMİNİN KONUSU NE?
Meksika mafyası, ajan Tad Gruzsa'nın ortağını kaçırmıştır ve Gruzsa'dan ortağı karşılığında büyük bir uyuşturucu kaçakçısı olan Bobby Z'yi istemektedir. Ancak Bobby Z ölmüştür ve geriye tek bir yol kalmıştır: Bobby Z'ye inanılmaz derecede benzeyen Tim Kearney'i onun yerine geçirmek. Hapiste olan Tim Kearney için de Bobby Z'nin yerine geçmek, kurtuluş için tek yoldur.
BOBBY Z FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tony Curran
Laurence Fishburne
Bob Gunton
Paul Walker
Malcolm Goodwin
Jason Lewis
Joaquim de Almeida
Jason Flemyng
Keith Carradine
Jacob Vargas
J.R. Villarreal
Michael Bowen
Josh Stewart
Olivia Wilde
BOBBY Z FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bobby Z filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.
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