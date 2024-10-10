Dengeler filminin konusu ne? Dengeler filminin oyuncuları kim?
Dengeler filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dengeler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dengeler filminin konusu ne? Dengeler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Dengeler filminin yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir oturuyor. Filmin senaristliğini Sarp Kalfaoğlu üstleniyor. Peki, Dengeler filminin konusu ne? Dengeler filminin oyuncuları kim?
DENGELER FİLMİNİN KONUSU NE?
Dengeler, hayatta kalmak için mücadele eden bir sokak boksörünün hikayesini konu ediyor. Sokak boksörü Ferit Kamacı, doğumu sırasında ölen annesine verdiği kalbi sözü tutmak ister ve bu amaçla ringe çıkar. Yenilmesi beklenen müsabakada Ferit, mafyanın desteklediği profesyonel rakibini nakavt eder. Ferit’in mağlubiyetine bahis oynayan gayrimeşru grupların aksi sonuçla ters düşmesine bir de aynı gece Ferit’in ağabeyi Ali’nin uğradığı suikast eklenince işler iyice karışır. Ferit şimdi hem abisinin intikamını almak, hem de kendini gayrimeşru grupların radarından kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
DENGELER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cihangir Ceyhan
Erol Babaoğlu
Tanju Bilir
Mazlum Çimen
Burak Şafak
Zamire Zeynep Özdemir
Mücahit Koçak
Canan Ürekil
Sabahattin Yakut
Meli Bendeli
Ulvi Kahyaoğlu
Duygu Kocabıyık
Anıl Yıldız
Eray Karadeniz
Tolga Çıklaçiftçi
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