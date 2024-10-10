Yayınlanma: 10.10.2024 - 21:58

Güncelleme: 10.10.2024 - 21:58

Dengeler filminin yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir oturuyor. Filmin senaristliğini Sarp Kalfaoğlu üstleniyor. Peki, Dengeler filminin konusu ne? Dengeler filminin oyuncuları kim?

DENGELER FİLMİNİN KONUSU NE?

Dengeler, hayatta kalmak için mücadele eden bir sokak boksörünün hikayesini konu ediyor. Sokak boksörü Ferit Kamacı, doğumu sırasında ölen annesine verdiği kalbi sözü tutmak ister ve bu amaçla ringe çıkar. Yenilmesi beklenen müsabakada Ferit, mafyanın desteklediği profesyonel rakibini nakavt eder. Ferit’in mağlubiyetine bahis oynayan gayrimeşru grupların aksi sonuçla ters düşmesine bir de aynı gece Ferit’in ağabeyi Ali’nin uğradığı suikast eklenince işler iyice karışır. Ferit şimdi hem abisinin intikamını almak, hem de kendini gayrimeşru grupların radarından kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

DENGELER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cihangir Ceyhan

Erol Babaoğlu

Tanju Bilir

Mazlum Çimen

Burak Şafak

Zamire Zeynep Özdemir

Mücahit Koçak

Canan Ürekil

Sabahattin Yakut

Meli Bendeli

Ulvi Kahyaoğlu

Duygu Kocabıyık

Anıl Yıldız

Eray Karadeniz

Tolga Çıklaçiftçi