Usta ile Margarita filminin konusu ne? Usta ile Margarita filminin oyuncuları kim?
Usta ile Margarita (Master i Margarita) filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Usta ile Margarita filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Usta ile Margarita filminin konusu ne? Usta ile Margarita filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Usta ile Margarita filminin yönetmen koltuğunda Mikhail Lokshin oturuyor. Filmin senaristliğini Roman Kantor ve Mikhail Lokshin üstleniyor. Peki, Usta ile Margarita filminin konusu ne? Usta ile Margarita filminin oyuncuları kim?
USTA İLE MARGARITA FİLMİNİN KONUSU NE?
Usta ile Margarita, kendini edebi bir skandalın ortasında bulan bir yazarın hikayesini konu ediyor. 1930'lar, Moskova. Ünlü bir yazar Sovyet devleti tarafından sansürlenir; romanı yasaklanır ve Pontius Pilatus hakkındaki yeni oyununun tiyatro galası iptal edilir. Sadece birkaç gün içinde dışlanmış biri haline gelir. Bu talihsizliklerden ilham alan yazar, Woland adlı şeytanın yazarın çöküşünden sorumlu olan herkesten hicivli bir şekilde intikam aldığı yeni bir roman tasarlar. Bu romanın SSCB'de asla yayınlanamayacağını bilir, ancak ilham perisi Margarita onu ne olursa olsun yazmaya iter.
USTA İLE MARGARITA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
August Diehl
Yuliya Snigir
Evgeniy Tsyganov
Yuri Kolokolnikov
Polina Aug
Aleksei Guskov
Leonid Yarmolnik
Aleksey Rozin
Igor Vernik
Dmitriy Lysenkov
Dmitry Vorontsov
Marat Basharov
Nikita Tarasov
Yana Sekste
Sofya Sinitsyna
USTA İLE MARGARITA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Usta ile Margarita filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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