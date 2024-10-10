Yayınlanma: 10.10.2024 - 19:35

Güncelleme: 10.10.2024 - 19:35

Usta ile Margarita filminin yönetmen koltuğunda Mikhail Lokshin oturuyor. Filmin senaristliğini Roman Kantor ve Mikhail Lokshin üstleniyor. Peki, Usta ile Margarita filminin konusu ne? Usta ile Margarita filminin oyuncuları kim?

USTA İLE MARGARITA FİLMİNİN KONUSU NE?

Usta ile Margarita, kendini edebi bir skandalın ortasında bulan bir yazarın hikayesini konu ediyor. 1930'lar, Moskova. Ünlü bir yazar Sovyet devleti tarafından sansürlenir; romanı yasaklanır ve Pontius Pilatus hakkındaki yeni oyununun tiyatro galası iptal edilir. Sadece birkaç gün içinde dışlanmış biri haline gelir. Bu talihsizliklerden ilham alan yazar, Woland adlı şeytanın yazarın çöküşünden sorumlu olan herkesten hicivli bir şekilde intikam aldığı yeni bir roman tasarlar. Bu romanın SSCB'de asla yayınlanamayacağını bilir, ancak ilham perisi Margarita onu ne olursa olsun yazmaya iter.

USTA İLE MARGARITA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

August Diehl

Yuliya Snigir

Evgeniy Tsyganov

Yuri Kolokolnikov

Polina Aug

Aleksei Guskov

Leonid Yarmolnik

Aleksey Rozin

Igor Vernik

Dmitriy Lysenkov

Dmitry Vorontsov

Marat Basharov

Nikita Tarasov

Yana Sekste

Sofya Sinitsyna

USTA İLE MARGARITA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Usta ile Margarita filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.