Yayınlanma: 10.10.2024 - 18:00

Güncelleme: 10.10.2024 - 18:00

Sakar Polis 2 filminin yönetmen koltuğunda Andy Fickman oturuyor. Filmin senaristliğini Nick Bakay ve Kevin James üstleniyor. Peki, Sakar Polis 2 filminin konusu ne? Sakar Polis 2 filminin oyuncuları kim?

SAKAR POLİS 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Alışveriş merkezlerinin aranan güvenlik elemanı Paul Blart, ilk macerasından 6 yıl sonra bir fuar için Las Vegas'ın yolunu tutar. Hem kendisi de bir tatili hak etmiştir. Üstelik üniversiteye adım atacak olan kızı Maya da yayındadır. Ancak bir güvenlikçi asla tatil yapmaz! Fuar, Paul’ün için hiç ummadığı kadar farklı ilerleyecektir. Şans eseri bir soyguna denk gelir. Blart tekrar görev başındadır ve soygunu suçluların yanına bırakmayacaktır.

SAKAR POLİS 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kevin James

Raini Rodriguez

David Henrie

Molly Shannon

Eduardo Verástegui

Nicholas Turturro

Gary Valentine

SAKAR POLİS 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sakar Polis 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.