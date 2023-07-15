Yayınlanma: 15.07.2023 - 11:49

Güncelleme: 15.07.2023 - 11:49

Bölük filmi 2017 yılında vizyone giren, yönetmenliğini ve senaristliğini Aytaç Ağırlar'ın yaptığı askeri ve dram filmidir. Peki, Bölük filmi konusu nedir? Bölük filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

BÖLÜK FİLMİ KONUSU NE?

"Bölük", yolları bir kışlada kesişen bir bölük askerin dokunaklı hikayesini anlatıyor. Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden gelen ve bir bölükte bir arada kalan askerler, sevgilisini aldattığı gece asker kaçağı olduğunu öğrenen Erdal ve onun gibi farklı geçmişlerden gelen birçok genç adam, farklı karakterlerine rağmen asker ocağının zorluklarına adapte olmak zorundadır. Hayalleri, hedefleri, korkuları ve hırsları olan bu adamlar, askerliğin zorlu koşulları içinde kendilerini geliştirecek, askerliğin ne demek olduğunu öğrenecek ve kendi içlerindeki şeytanlarla savaşmak zorunda kalacaktır...

BÖLÜK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kaan Yıldırım - Erdal

Hakan Kurtaş - Murat

Alina Boz - Eylül

Aykut Akdere - Cenk

Selim Akgül - Şehmuz

Uğur Civaner - Mülayim

Salih Usta - Mahmut

Olgu Baran Kubilay - Selim Astsubay

Süleyman Kabaali - İbo Çavuş

Avni Yalçın - Orhan Paşa

Mesut Özkeçeci - Bülent Yüzbaşı

Kerem Arslanoğlu - Kerem

Doğanay Ünal - Hurşit

Semih Akyüz - Cafer

Kerem Muslugil - Samet

BÖLÜK FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Bölük filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.