Bölük filmi konusu nedir? Bölük filmi oyuncuları kimler?
Bölük filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Bölük filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Bölük filmi konusu nedir? Bölük filmi oyuncuları kimler?
Bölük filmi 2017 yılında vizyone giren, yönetmenliğini ve senaristliğini Aytaç Ağırlar'ın yaptığı askeri ve dram filmidir. Peki, Bölük filmi konusu nedir? Bölük filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
BÖLÜK FİLMİ KONUSU NE?
"Bölük", yolları bir kışlada kesişen bir bölük askerin dokunaklı hikayesini anlatıyor. Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden gelen ve bir bölükte bir arada kalan askerler, sevgilisini aldattığı gece asker kaçağı olduğunu öğrenen Erdal ve onun gibi farklı geçmişlerden gelen birçok genç adam, farklı karakterlerine rağmen asker ocağının zorluklarına adapte olmak zorundadır. Hayalleri, hedefleri, korkuları ve hırsları olan bu adamlar, askerliğin zorlu koşulları içinde kendilerini geliştirecek, askerliğin ne demek olduğunu öğrenecek ve kendi içlerindeki şeytanlarla savaşmak zorunda kalacaktır...
BÖLÜK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kaan Yıldırım - Erdal
Hakan Kurtaş - Murat
Alina Boz - Eylül
Aykut Akdere - Cenk
Selim Akgül - Şehmuz
Uğur Civaner - Mülayim
Salih Usta - Mahmut
Olgu Baran Kubilay - Selim Astsubay
Süleyman Kabaali - İbo Çavuş
Avni Yalçın - Orhan Paşa
Mesut Özkeçeci - Bülent Yüzbaşı
Kerem Arslanoğlu - Kerem
Doğanay Ünal - Hurşit
Semih Akyüz - Cafer
Kerem Muslugil - Samet
BÖLÜK FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Bölük filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.
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