İtiraf filmi konusu nedir? İtiraf filmi oyuncuları kimler?

İtiraf filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, İtiraf filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İtiraf filmi konusu nedir? İtiraf filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 11:21
İtiraf filmi konusu nedir? İtiraf filmi oyuncuları kimler?
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İtiraf filmi 15 Temmuz'da TRT1 ekranlarında ilk kez yayınlanacak. İtiraf filminin yönetmen koltuğunda Erkam Bülbül otururken, yapım ve senaristliğini Halis Cahit Kurutlu üstlendi. Filmseverler, İtiraf filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İtiraf filmi konusu nedir? İtiraf filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

İTİRAF FİLMİ KONUSU NE?

Gerçek olaylara dayanan "İtiraf" filmi, FETÖ üyelerinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, yargılanma ve tutuklanma sürecinde örgütsel davranışlarının devamlılığını işliyor.

İTİRAF FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Uçar

Can Nergis

Emrah Akduman

Hazal Çağlar

Esma Soysal


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