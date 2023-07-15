Her Şey Aşktan filmi konusu nedir? Her Şey Aşktan filmi oyuncuları kimler?
Her Şey Aşktan filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Her Şey Aşktan filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Her Şey Aşktan filmi konusu nedir? Her Şey Aşktan filmi oyuncuları kimler?
Her Şey Aşktan, yönetmenliğini ve senaristliğini Andaç Haznedaroğlu kaleme aldı. Filmseverler, Her Şey Aşktan filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Her Şey Aşktan filmi konusu nedir? Her Şey Aşktan filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ KONUSU NE?
Mağazada kasiyer olarak çalışan Pelin, 3 yıldır ilişki yaşadığı İlker ile evlenme planları yapar. Evlilik hazırlıkları yaparken nikâha günler kala sevgilisini evinde bir kadınla yakalar. Aldatılmayı bir türlü kabullenemez ve olaylar gelişir.
HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Hande Doğandemir - Pelin
Şükrü Özyıldız - Burak
Mithat Can Özer - İlker
Özcan Deniz
Hakan Meriçliler
Bala Atabek
Lale Başar
Dilşad Şimşek
Öznur Serçeler
Evrim Doğan
Sertaç Akkaya
Hakkı Ergök
HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Her Şey Aşktan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlenmiştir.
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