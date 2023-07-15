Her Şey Aşktan filmi konusu nedir? Her Şey Aşktan filmi oyuncuları kimler?

Her Şey Aşktan filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Her Şey Aşktan filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Her Şey Aşktan filmi konusu nedir? Her Şey Aşktan filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 11:14
Her Şey Aşktan filmi konusu nedir? Her Şey Aşktan filmi oyuncuları kimler?
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Her Şey Aşktan, yönetmenliğini ve senaristliğini Andaç Haznedaroğlu kaleme aldı. Filmseverler, Her Şey Aşktan filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Her Şey Aşktan filmi konusu nedir? Her Şey Aşktan filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ KONUSU NE?

Mağazada kasiyer olarak çalışan Pelin, 3 yıldır ilişki yaşadığı İlker ile evlenme planları yapar. Evlilik hazırlıkları yaparken nikâha günler kala sevgilisini evinde bir kadınla yakalar. Aldatılmayı bir türlü kabullenemez ve olaylar gelişir.

HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hande Doğandemir - Pelin

Şükrü Özyıldız - Burak

Mithat Can Özer - İlker

Özcan Deniz

Hakan Meriçliler

Bala Atabek

Lale Başar

Dilşad Şimşek

Öznur Serçeler

Evrim Doğan

Sertaç Akkaya

Hakkı Ergök

HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Her Şey Aşktan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlenmiştir. 


Hande Doğandemir Şükrü Özyıldız Her Şey Aşktan Film filmler

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