Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:56

Güncelleme: 15.07.2023 - 10:56

Japon İşi, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, 1987 yapımı komedi filmidir. Japon İşi filminin senaryosunu Erdoğan Tünaş kaleme aldı. Peki, Japon İşi filmi konusu nedir? Japon İşi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

JAPON İŞİ FİLMİ KONUSU NE?

Veysel (Kemal Sunal) bir gazinoda garson olarak çalışır. Gazinonun solisti Başak Billurses'e (Fatma Girik) aşıktır. Başak'tan umduğu ilgiyi göremeyince, Veysel'in yardım ettiği Japon bir müşteri, Başak'a tıpatıp benzeyen bir robot yollar. Adını 'Japon Başak' koyduğu robot ile birlikte yaşamaya başlar. Başak ise hapiste bulunan ve cezasının bitmesine az kalan ünlü mafya babası Dilaverin (Sümer Tilmaç) evlenme teklifini kabul etmemek için yurt dışına kaçar. Gazinocular Başak'ı aramaya devam ederken, Veysel'in Başak'ı kaçırdığı haberini alırlar ve polis yardımıyla Veysel'in evini basarlar. Ancak karşılaştıkları 'Japon Başak'ı sahi Başak sanıp onun kendi iradesiyle Veysel'in yanında olduğunu öğrenirler. Gazinonun sahibi Başak'ın tekrar gazinoda sahneye çıkması için Veysel ile yeni bir sözleşme yapmak zorunda kalır. Sahneye tekrar çıktığını öğrenen Dilaver gazinoya gider ve Başak sandığı robotu kaçırtmaya çalışır. 'Japon Başak' ise Dilaver'in adamlarını bir güzel döver. Aynı zamanda sahi Başak kendi adıyla başkasının sahneye çıktığını öğrenir ve Türkiye'ye geri döner. Orada Veysel'in durumlarla alakalı olduğunu öğrenir ve işten kovdurur. Akşam Dilaver'in gazinoda olduğunu öğrenen Başak kendisine yardım etmesi için Veysel'in yanına gelir ve 'Japon Başak'ı görüp olayın aslını öğrenir.

JAPON İŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Veysel

Fatma Girik - Başak Billurses

Sümer Tilmaç - Deli Dilaver

Reha Yurdakul - Gazino Patronu Tahir

Necdet Yakın - Osman

Asuman Arsan - Leman

Hakkı Kıvanç - Komiser

Mitsuo Hamaya - Japon

Cevdet Balıkçı - Dilaver'in Adamı

Çetin Başaran - Dilaver'in Adamı

Dündar Aydınlı - Dilaver'in Adamı

Mehmet Uğur - Dilaver'in Adamı

Kartal Tibet - Kasetçi

Tayfun Çorağan - Mahalleli

Tuncay Akça - Mahalleli

Renan Fosforoğlu - Mahalleli

Mustafa Suphi Baltacı - Mahalleli

Tuncer Sevi - Mahalleli

JAPON İŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Japon İşi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.