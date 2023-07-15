Japon İşi filmi konusu nedir? Japon İşi filmi oyuncuları kimler?
Japon İşi filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Japon İşi filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Japon İşi filmi konusu nedir? Japon İşi filmi oyuncuları kimler?
Japon İşi, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, 1987 yapımı komedi filmidir. Japon İşi filminin senaryosunu Erdoğan Tünaş kaleme aldı. Peki, Japon İşi filmi konusu nedir? Japon İşi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
JAPON İŞİ FİLMİ KONUSU NE?
Veysel (Kemal Sunal) bir gazinoda garson olarak çalışır. Gazinonun solisti Başak Billurses'e (Fatma Girik) aşıktır. Başak'tan umduğu ilgiyi göremeyince, Veysel'in yardım ettiği Japon bir müşteri, Başak'a tıpatıp benzeyen bir robot yollar. Adını 'Japon Başak' koyduğu robot ile birlikte yaşamaya başlar. Başak ise hapiste bulunan ve cezasının bitmesine az kalan ünlü mafya babası Dilaverin (Sümer Tilmaç) evlenme teklifini kabul etmemek için yurt dışına kaçar. Gazinocular Başak'ı aramaya devam ederken, Veysel'in Başak'ı kaçırdığı haberini alırlar ve polis yardımıyla Veysel'in evini basarlar. Ancak karşılaştıkları 'Japon Başak'ı sahi Başak sanıp onun kendi iradesiyle Veysel'in yanında olduğunu öğrenirler. Gazinonun sahibi Başak'ın tekrar gazinoda sahneye çıkması için Veysel ile yeni bir sözleşme yapmak zorunda kalır. Sahneye tekrar çıktığını öğrenen Dilaver gazinoya gider ve Başak sandığı robotu kaçırtmaya çalışır. 'Japon Başak' ise Dilaver'in adamlarını bir güzel döver. Aynı zamanda sahi Başak kendi adıyla başkasının sahneye çıktığını öğrenir ve Türkiye'ye geri döner. Orada Veysel'in durumlarla alakalı olduğunu öğrenir ve işten kovdurur. Akşam Dilaver'in gazinoda olduğunu öğrenen Başak kendisine yardım etmesi için Veysel'in yanına gelir ve 'Japon Başak'ı görüp olayın aslını öğrenir.
JAPON İŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Veysel
Fatma Girik - Başak Billurses
Sümer Tilmaç - Deli Dilaver
Reha Yurdakul - Gazino Patronu Tahir
Necdet Yakın - Osman
Asuman Arsan - Leman
Hakkı Kıvanç - Komiser
Mitsuo Hamaya - Japon
Cevdet Balıkçı - Dilaver'in Adamı
Çetin Başaran - Dilaver'in Adamı
Dündar Aydınlı - Dilaver'in Adamı
Mehmet Uğur - Dilaver'in Adamı
Kartal Tibet - Kasetçi
Tayfun Çorağan - Mahalleli
Tuncay Akça - Mahalleli
Renan Fosforoğlu - Mahalleli
Mustafa Suphi Baltacı - Mahalleli
Tuncer Sevi - Mahalleli
JAPON İŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Japon İşi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.
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