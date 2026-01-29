Boneyard filminin yönetmen koltuğunda Asif Akbar oturuyor. Filmin senaristliğini Hank Byrd ve Vincent E. McDaniel üstleniyor. Peki, Boneyard filminin konusu ne? Boneyard filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BONEYARD FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir FBI ajanı (Gibson) ve Albuquerque Polis Şefi (Jackson) Kemik Koleksiyoncusu olarak bilinen bir seri katilin peşine düşerler ancak şef katilin aslında kendi memurlarından biri olmasından korkmaktadır.

BONEYARD FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mel Gibson

50 Cent

Nora Zehetner

Brian Van Holt

Spice Williams-Crosby

Weston Cage

Gabrielle Haugh

Michael Sirow

Camille Collard

BONEYARD FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Boneyard filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.1 olarak belirlendi.