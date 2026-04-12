Boran Kuzum'un kadrosunda yer aldığı Amerika yapımı Big Mistakes dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Boran Kuzum'lu Big Mistakes dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Big Mistakes dizisi hangi platformda? İşte ayrıntılar...

BIS MISTAKES DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, organize suç dünyasına istemeden sürüklenen iki beceriksiz kardeşin hikayesini alıyor. Şantaj sonucu kendilerini tehlikeli bir ağın içinde bulan bu iki karakterin kaotik ve absürt macerasını merkezine alan yapım, aile dinamikleriyle suç temasını mizahi bir tonla birleştiriyor.

BIG MISTAKES DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dan Levy

Taylor Ortega

Laurie Metcalf

Boran Kuzum

BIG MISTAKES DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA?

Big Mistakes dizisi Netflix'te izleyicisi ile geçtiğimiz günlerde buluştu.