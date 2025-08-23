Borderlands filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Eli Roth üstleniyor. Peki, Borderlands filminin konusu ne? Borderlands filminin oyuncuları kim?

BORDERLANDS FİLMİNİN KONUSU NE?

Dört kişiden oluşan bir hazine avcısı ekibi, yüksek uzaylı teknolojisine sahip bir kasayı bulmak için Pandora Gezegeni’ne doğru yola çıkar. Burada kendilerini yaban hayatı ve kasaya ulaşmak isteyen haydut ordusu ile amansız bir mücadele içinde bulacaklardır.

BORDERLANDS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cate Blanchett

Ariana Greenblatt

Édgar Ramírez

Jack Black

Jamie Lee Curtis

Gina Gershon

Kevin Hart

Bobby Lee

Janina Gavankar

Olivier Richters

Haley Bennett

BORDERLANDS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Borderlands filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.