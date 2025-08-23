Borderlands filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Eli Roth üstleniyor. Peki, Borderlands filminin konusu ne? Borderlands filminin oyuncuları kim?
BORDERLANDS FİLMİNİN KONUSU NE?
Dört kişiden oluşan bir hazine avcısı ekibi, yüksek uzaylı teknolojisine sahip bir kasayı bulmak için Pandora Gezegeni’ne doğru yola çıkar. Burada kendilerini yaban hayatı ve kasaya ulaşmak isteyen haydut ordusu ile amansız bir mücadele içinde bulacaklardır.
BORDERLANDS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cate Blanchett
Ariana Greenblatt
Édgar Ramírez
Jack Black
Jamie Lee Curtis
Gina Gershon
Kevin Hart
Bobby Lee
Janina Gavankar
Olivier Richters
Haley Bennett
BORDERLANDS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Borderlands filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.