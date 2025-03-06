Boudica filminin konusu ne? Boudica filminin oyuncuları kim?
Boudica (Boudica: Queen of War) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Boudica filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Boudica filminin konusu ne? Boudica filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Boudica filminin yönetmeliğini ve senaristliğini Jesse V. Johnson üstleniyor. Peki, Boudica filminin konusu ne? Boudica filminin oyuncuları kim?
BOUDICA FİLMİNİN KONUSU NE?
Boudica: Queen of War, savaşçı Boudica'nın hikayesini konu ediyor. Kelt kraliçesi Boudica, kocası Prasutagus ile birlikte Iceni halkını yönetir. Boudica, Roma tarafından ihanete uğrayıp öldürüldüğünde, krallığı bir erkek varissiz kalır ve Romalılar onun topraklarına ve mallarına el koyar. Deliliğin eşiğine gelen ve kocasının ölümünün intikamını almaya kararlı olan Boudica, bölgedeki çeşitli kabileleri bir araya getirir ve güçlü Roma İmparatorluğu'na karşı destansı bir savaş başlatır.
BOUDICA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Olga Kurylenko
Harry Kirton
Leo Gregory
Lucy Martin
Peter Franzén
Clive Standen
James Faulkner
Nick Moran
Yarden Toussia-Cohen
James G. Nunn
Andy Beckwith
Rita Tushingham
Justin Sysum
Alisa Vanlint
Sarah Scarlett
Mike Ray
BOUDICA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Boudica filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.
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