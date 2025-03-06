Yayınlanma: 06.03.2025 - 23:26

Güncelleme: 06.03.2025 - 23:26

Boudica filminin yönetmeliğini ve senaristliğini Jesse V. Johnson üstleniyor. Peki, Boudica filminin konusu ne? Boudica filminin oyuncuları kim?

BOUDICA FİLMİNİN KONUSU NE?

Boudica: Queen of War, savaşçı Boudica'nın hikayesini konu ediyor. Kelt kraliçesi Boudica, kocası Prasutagus ile birlikte Iceni halkını yönetir. Boudica, Roma tarafından ihanete uğrayıp öldürüldüğünde, krallığı bir erkek varissiz kalır ve Romalılar onun topraklarına ve mallarına el koyar. Deliliğin eşiğine gelen ve kocasının ölümünün intikamını almaya kararlı olan Boudica, bölgedeki çeşitli kabileleri bir araya getirir ve güçlü Roma İmparatorluğu'na karşı destansı bir savaş başlatır.

BOUDICA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Olga Kurylenko

Harry Kirton

Leo Gregory

Lucy Martin

Peter Franzén

Clive Standen

James Faulkner

Nick Moran

Yarden Toussia-Cohen

James G. Nunn

Andy Beckwith

Rita Tushingham

Justin Sysum

Alisa Vanlint

Sarah Scarlett

Mike Ray

BOUDICA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Boudica filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.